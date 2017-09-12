Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прокомментировал возможность отмены санкций против России

Санкции ЕС, введённые в отношении России из-за её роли в украинском конфликте, можно постепенно сворачивать, если будут выполняться условия режима прекращения огня. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по информации агенства Рейтер.

"Официальная договорённость состоит в том, что только при 100-процентном перемирии мы отменим 100% санкций", - сказал Габриэль во время дискуссии, организованной немецким деловым изданием Handelsblatt в Берлине.

Габриэль отметил, что, по его мнению, это "совершенно нереалистичная" позиция.

"Мы вводили санкции постепенно и будем снимать их постепенно - это общеизвестный факт", - сказал Габриэль.

Министр сказал, что если бы на Украине установилось перемирие, то США, вероятно, поступили бы так же. Габриэль входит в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая является младшим партнёром в правящей коалиции канцлера Ангелы Меркель и исторически отстаивает необходимость диалога с Россией. Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. Меркель настаивает, что санкции в отношении России могут быть сняты только в случае полного выполнения условий Минских соглашений, то есть не только положения о прекращении огня, которое является лишь частью более широкого плана. В августе Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину активизировать усилия для прекращения огня. Киев обвиняет Москву в отправке войск и вооружения в зону конфликта. Россия неоднократно отрицала все обвинения.