Два ядерщика из УрФУ вошли в сотню самых цитируемых учёных России

У России абсолютный приоритет в мире по атомной отрасли, уверены учёные. Фото: Павел Ворожцов

Учёные из УрФУ Сергей Щеклеин и Олег Ташлыков вошли в сотню самых цитируемых авторов Российского индекса научного цитирования в области ядерной техники. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В базе РИНЦ сейчас находится более 12 миллионов научных публикаций от российских авторов, а также информация об их цитировании среди более 6000 журналов. Попадание в топ-100 РИНЦа — это важный показатель успеха теоретической составляющей работы. Таким образом, дана высокая оценка результативности и эффективности научной деятельности в УрФУ.

«Все наши работы появляются на базе Белоярской атомной электростанции, которая располагает уникальным энергоблоком с реакторами на быстрых нейтронах, — пояснил Сергей Щеклеин, — Наличие двух таких энергоблоков — БН-600 и БН-800 — это хорошая возможность и для дальнейших научных исследований в этом направлении. У России по этому направлению абсолютный приоритет в мире. Ни одна страна в настоящий момент, даже ведущая, близко к нам не приближается в этой области».

Учёный добавляет, что ещё одним подтверждением компетенций УрФУ в атомной энергетике стало то, что совсем недавно он получил диплом на разработку системы аварийного расхолаживания реакторов на быстрых нейтронах. Такая система уже частично используется в промышленности.