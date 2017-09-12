Культура 12 сентября 2017, 13:55

Впервые в Екатеринбурге выступит труппа Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Девушка и парень в очень странной позе.

27 сентября в столице Урала покажут культовый балет Иржи Килиана «Маленькая смерть». Фото: предоставлены Московским академическим Музыкальным театром им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Впервые в Екатеринбурге выступит труппа Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета, 27 сентября в столице Урала покажут культовый балет Иржи Килиана «Маленькая смерть».

Хореограф Килиан придумал спектакль «Маленькая смерть» в 1991 году для Нидерландского театра танца (NDT), которым он руководил. История поставлена на музыку фортепьянных концертов Моцарта очень быстро приобрела статус классики ХХ века.

Премьера постановки в России состоялась в Московском музыкальном театре шесть лет назад, а в этом сезоне балет был возобновлён. Главную партию спектакля исполнит прима Большого театра Мария Александрова. На одной сцене с балериной выступят солисты Екатеринбургского балета.

Фрагменты культового балета Иржи Килиана «Маленькая смерть».

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Областная газета Свердловской области

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