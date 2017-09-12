Общество 12 сентября 2017, 13:48

Суд назначил очередное рассмотрение дела депутата-банкрота Ильи Гаффнера на 27 сентября

Илья Гаффнер

Илье Гаффнеру 27 сентября придётся в очередной раз идти в суд. Фото: Алексей Кунилов

Очередное рассмотрение дела о погашении долгов депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера назначено на 27 сентября. Такая информация размещена на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Илья Гаффнер официально признан банкротом. Одним из его кредиторов является Россельхозбанк. Рассмотрение этого дела тянется уже более трёх лет.

Напомним, несколько лет назад Илья Гаффнер выступил поручителем по ряду кредитных договоров, заёмщиком по которым является ООО «Шиловское». После разорения этого предприятия в 2014 году остался долг перед Россельхозбанком на 196 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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