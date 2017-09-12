«Реальные пацаны» в Свердловской области

Для Хорена Вишнякова - работа в цехе- временный этап. Фото: Фото: Владимир Мартьянов

Эксперты считают, что за техническими профессиями — будущее. Плотники, электрики, монтажники, технологи — этих кадров сейчас не хватает на рынке труда. «ОГ» продолжает цикл публикаций про молодых людей рабочих специальностей

«ОГ» удаётся находить молодых и ярких представителей различных технических отраслей и рассказывать об их ударных трудовых буднях.

Сегодня рубрика «Реальные пацаны», вышедшая на полосе «Общество», рассказывает о резчике труб с Первоуральского новотрубного завода. Хорену Вишнякову 21 год, он работает в одной бригаде со своим отцом, мечтает остаться в родном городе и получает высшее образование, чтобы продолжить работу в качестве технолога трубного производства.

О работе, планах и мечтах рассказывает нашему корреспонденту сам молодой рабочий. Читайте — в свежем номере «ОГ».