Общество 12 сентября 2017, 13:59

«Реальные пацаны» в Свердловской области

Анна Кулакова
Резчик труб на ПНТЗ Хорен Вишняков

Для Хорена Вишнякова - работа в цехе- временный этап. Фото: Фото: Владимир Мартьянов

Эксперты считают, что за техническими профессиями — будущее. Плотники, электрики, монтажники, технологи — этих кадров сейчас не хватает на рынке труда. «ОГ» продолжает цикл публикаций про молодых людей рабочих специальностей

«ОГ» удаётся находить молодых и ярких представителей различных технических отраслей и рассказывать об их ударных трудовых буднях.

Сегодня рубрика «Реальные пацаны», вышедшая на полосе «Общество», рассказывает о резчике труб с Первоуральского новотрубного завода. Хорену Вишнякову 21 год, он работает в одной бригаде со своим отцом, мечтает остаться в родном городе и получает высшее образование, чтобы продолжить работу в качестве технолога трубного производства.  

О работе, планах и мечтах рассказывает нашему корреспонденту сам молодой рабочий. Читайте — в свежем номере «ОГ».

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