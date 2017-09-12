Екатеринбург подготовил к поездке в Сочи 100 волонтёров

100 волонтёров успешно прошли тренинги, развивая необходимые навыки с помощью упражнений и дискуссий. Фото: Алексей Кунилов

100 уральских волонтёров успешно прошли тренинги, чтобы отправиться в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Занятия были организованы волонтёрским центром УрФУ совместно с Ассоциацией волонтёрских центров России. Напомним, Свердловская область стала третьим из 20 регионов, которые открыли подобные центры для привлечения и подготовки добровольцев всемирного фестиваля. А движение «Волонтёры Урала» считается одним из самых крупных в России.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в этом году пройдёт в Сочи с 14 по 23 октября. Волонтёры будут помогать на церемониях открытия, при встречах гостей, медицинском сопровождении, в административной работе и прочих.