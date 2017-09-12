Опубликована программа дней Симеона в Верхотурье

На праздник съедутся паломники со всей России. Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Русская православная церковь 25 сентября отмечает праздник перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. В Верхотурье готовятся встретить паломников со всей России.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, 24 и 25 сентября верующие смогут помолиться у мощей святого вместе с архиереями и духовенством.

24 сентября в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря состоится Всенощное бдение, которое возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Утром 25 сентября здесь же пройдёт Божественная литургия, после которой на монастырской площади, в рамках музыкального проекта «Музыка жития», состоится чтение жития святого праведного Симеона Верхотурского в сопровождении оркестра «Бах».

Отмечается, что культурная программа дней Симеона начнётся 23 сентября. В кремле, в здании поварни-караульни гостям покажут спектакль-фантазию Николая Коляды «Старики» по повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики».

24 сентября на реке Туре у храма Всех Святых земли Сибирской рядом с селом Меркушино пройдёт Симеоновская ярмарка. В этот же день по завершению Всенощного бдения на площади Свято-Николаевской верхотурской обители пройдёт концерт народной артистки России Татьяны Петровой (Москва) в сопровождении оркестра «Урал» (Екатеринбург).