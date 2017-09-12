Минимальные цены на пакеты пляжных туров. Фото: Нина Георгиева

Составлен ТОП-10 самых дешёвых пляжных туров в октябре. Аналитическая служба ассоциации туроператров (АТОР) представила рейтинг наименее затратных недельных путешествий.

Исследование минимальной цены на пакеты пляжных туров рассчитывались, исходя из условий: 7 ночей на двоих взрослых с перелётом в обе стороны и вылетом из Москвы 30 сентября. Отмечается, что рассматривались туры по 11 наиболее популярным направлениям.

Наиболее привлекательным по стоимости стал Большой Сочи, в октябре на российском курорте можно отдохнуть за 20 тыс. 603 руб. Отмечается, что двумя неделями ранее такая поездка обошлась бы на 1 тыс. 784 руб. дороже.

На втором месте, по минимальным затратам, находится Анапа. К концу сезона стоимость продолжает снижаться, но уже незначительно. На 11 сентября самый выгодный вариант с вылетом в конце сентября будет стоить 23 тыс. 137 руб.

Третье место заняла Греция. Как отмечается, в начале октября цены туров сократились почти вдвое, теперь отдых на двоих обойдётся в сумму 23 тыс. 319 руб.

На следующей позиции Крым, который поднял цены к концу пляжного сезона. Теперь же минимальная цена для недельного отдыха составила 26 тыс. 064 руб.

Завершает пятёрку лидеров Италия. Это направление предсказуемо в конце сезона перестало быть самым дорогим. Чтобы слетать туда, минимум придётся отдать 36 тыс. 985 руб.

Также в ТОП-10 самых выгодных туров можно назвать Турцию (39 тыс. 576 руб.), Кипр ( 45 тыс. 037 руб.), Болгарию (50 тыс. 196 руб.), Испанию (52 тыс. 143 руб.), Тунис (56 тыс. 509 руб.) и Таиланд (63 тыс. 199 руб).