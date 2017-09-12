Новая российская авиакомпания "Азимут" откроет рейсы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург

Рейсы "Азимута" будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на Sukhoi Superjet 100. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Новая российская авиакомпания "Азимут" с 22 октября откроет рейсы из Ростова-на-Дону (аэропорт этого города станет базовым для компании) в Екатеринбург. Она станет третьей в расписании аэропорта Кольцово, выполняющей рейсы между этими городами, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сейчас перелёты между Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону осуществляют авиакомпании "Ямал" и NordStar.

Рейсы "Азимута" будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на Sukhoi Superjet 100. Минимальная стоимость перелёта в одну сторону на сегодня составляет 888 руб.

Отметим, авиакомпания начнёт коммерческую деятельность с сентября 2017 года. В маршрутную сеть войдут рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара в регионы РФ.

Добавим, сегодня пассажирам Кольцово доступны более 100 направлений полётов рейсами порядка 50 российских и международных авиакомпаний.