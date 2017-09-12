Названа средняя сумма чека россиян в магазинах за август

В августе среднестатистический житель России тратил на поход в магазин 518 рублей. Показатели вернулись на уровень начала лета.

Сведения о тратах россиян в магазинах опубликовал исследовательский холдинг «Ромир». Согласно озвученным данным, после июльского снижения среднего чека на 3%, в августе россияне не только компенсировали эти потери, но и прибавили к сумме средней покупки еще 3% сверху, оставив за один поход в магазин по 518 рублей. Это на 15 рублей больше, чем в июле и на 4% выше показателя за август прошлого года. При этом основной вклад в показатели сделали жители Москвы и Центрального округа. Здесь средний чек рос быстрее, чем в других регионах.

Отмечается, что индекс «Среднего чека» рассчитывался на основе данных скан-панели. Информация о покупках поступала в режиме онлайн от 30 тыс. покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тыс. человек.