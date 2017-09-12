Общество 12 сентября 2017, 15:18

Сегодня в Каменске-Уральском отмечается День Александра Невского

Возложение цветов.

В Каменске-Уральском состоится празднование посвящённое Дню памяти и воинской славы. Фото: Александр Исаков

Сегодня в Каменске-Уральском отмечается День Александра Невского. Как сообщается на сайте Социально-культурного центра города Каменска-Уральского, вечером в городе уже в четвёртый раз состоится празднование, посвящённое Дню памяти и воинской славы.

Мероприятие состоится на Аллее славы, где в 2009 году был открыт первый памятник на Мемориале памяти. Гости события смогут посетить интерактивные площадки, подготовленные патриотическими организациями, увидеть выставку, где будут представлены артефакты времён Великой Отечественной войны, а также попытаться собрать-разобрать автомат и примерить общевойсковой защитный комплект.

После этого пройдёт торжественный митинг, посвящённый памяти воинов, которые погибли или умерли от ран при исполнении воинского и служебного долга. Закончится митинг возложением цветов к Мемориалу. В конце мероприятия состоится концерт, на котором выступят солисты и творческие коллективы города.

Напомним, что Александр Невский считается защитником земли Русской, покровителем воинов и города Каменска-Уральского.

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