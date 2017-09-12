Общество 12 сентября 2017, 15:15

Евгений Куйвашев объявил о включении фонда «Город без наркотиков» в комплексную систему профилактики наркомании

Евгений Куйвашев и Андрей Кабанов

По мнению Евгения Куйвашева, на Среднем Урале необходимо использовать различные методы профилактики наркомании. Фото: областной департамент информполитики

В ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии между региональным минздравом, минсоцполитики, министерством общественной безопасности, государственным реабилитационным центром «Урал без наркотиков» и негосударственным фондом «Город без наркотиков». Об этом глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на встрече с президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым.

Как сообщает областной департамент информполитики, это позволит включить «Город без наркотиков» в областной реестр организаций, специализирующихся на реабилитации наркозависимых и профилактике наркомании. Сегодня в этом перечне насчитывается шесть организаций.

Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву рассмотреть возможность грантовой поддержки для таких организаций.

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Областная газета Свердловской области

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