В Серове из-за коммунальной аварии остались без воды школа и детский сад

Без воды остались более тысячи человек. Фото: Алексей Кунилов

В Серове в результате коммунальной аварии остались без воды школа и детский сад. К социальным объектам организован подвоз воды.

Как сообщает управление гражданской защиты Серовского городского округа, сообщение о порыве поступило сегодня в 11:00 от диспетчеров «Серовской Водоснабжающей Компании». На перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса была обнаружена утечка на сетях холодного водоснабжения. Уже в 11:50 водоснабжение было перекрыто.

В результате коммунальной аварии под отключение попали два социально значимых объекта: детский сад №26 и школа № 27. Кроме того, без воды остались 8 жилых домов, в которых проживают 1 056 человек, 264 из них дети. Населению организован подвоз воды.

На месте порыва работает аварийная бригада ООО «СВК» из 10 человек и трёх единиц техники.