Исследование: жителям Свердловской области не хватает до зарплаты в среднем 38 500 рублей

Россиянам не хватает денег, чтобы прожить до зарплаты. Фото: Алексей Кунилов

Информационная служба Общественного Телевидения России выяснила, сколько денег россиянам не хватает до зарплаты. Как оказалось, эти цифры очень отличаются от официальной статистики.

Опрос проводился среди зрителей телеканала ОТР — они поделились информацией о том, берут ли займы до зарплаты и на какие суммы. Средняя сумма в итоге составила 19 399 рублей, и здесь цифры сходятся с данными Национального Бюро Кредитных Историй, называвшем цифру в 19 тысяч рублей. При этом отмечено, что средний размер займов россиян до зарплаты продолжает расти в течение последних лет.

Свердловчанам в среднем не хватает до зарплаты 38 500 рублей - при этом источники официальной статистики называют гораздо меньшую цифру в 24 283 рубля. Не хватает, как правило, на погашение ипотечного кредита, медицинское обслуживание, еду и одежду. Пенсионеры жалуются на смешные выплаты в 8-10 тысяч рублей и готовятся умирать: «Пенсия 10 тысяч, не хватает, примерно столько же на лекарства. Беру кредит и жду скорой смерти. Так жить устала. 64 года», «Пенсия 9200, без сына не прожить, ЖКХ 4-5 тысяч лето-зима, лекарство 2 тысячи, на 2,2 тысячи не прожить или есть через день-два. Стаж 42 года. Без сына мне смерть!».

Самыми скромными оказались запросы жителей Ивановской области — и по официальным данным, и по мнению зрителей ОТР, недостающая сумма составила всего 1750 рублей. А вот Владимирская область поразила всю Россию астрономичными цифрами: её жителям не хватает целых 40 000 рублей.