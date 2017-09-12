На выборах Президента РФ в 2018 году видеонаблюдение будет на всех избирательных участках Среднего Урала

Евгений Куйвашев и Валерий Чайников обсудили итоги состоявшихся выборов. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

На выборах Президента РФ в 2018 году видеонаблюдение будет на всех избирательных участках Среднего Урала. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников в ходе разговора с главой региона Евгением Куйвашевым.

Как сообщает областной департамент информполитики, Валерий Чайников подтвердил, к настоящему времени не поступило жалоб, которые давали бы основания для сомнений в достоверности итогов голосования, состоявшегося 10 сентября.

По его словам дополнительные выборы депутатов потребуются в Нижнесергинском муниципальном районе. Причина — на одном из избирательных округов не оказалось достаточного количества кандидатов в депутаты. Принято решение продлении срока подачи заявок от выдвиженцев.