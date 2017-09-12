Политика 12 сентября 2017, 15:58

На выборах Президента РФ в 2018 году видеонаблюдение будет на всех избирательных участках Среднего Урала

Евгений Куйвашев и Валерий Чайников

Евгений Куйвашев и Валерий Чайников обсудили итоги состоявшихся выборов. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



На выборах Президента РФ в 2018 году видеонаблюдение будет на всех избирательных участках Среднего Урала. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников в ходе разговора с главой региона Евгением Куйвашевым.

Как сообщает областной департамент информполитики, Валерий Чайников подтвердил, к настоящему времени не поступило жалоб, которые давали бы основания для сомнений в достоверности итогов голосования, состоявшегося 10 сентября.

По его словам дополнительные выборы депутатов потребуются в Нижнесергинском муниципальном районе. Причина — на одном из избирательных округов не оказалось достаточного количества кандидатов в депутаты. Принято решение продлении срока подачи заявок от выдвиженцев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (12 сентября)

Соглашение о сотрудничестве Среднего Урала и компании "Майкрософт" подписали Биргер Стен (слева) и тогдашний областной премьер Виктор Кокшаров. Фото: Алексей Кунилов
"Майкрософт" взялся за создание "электронного правительства" Свердловской области

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: