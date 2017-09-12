Сегодня состоится открытие выставки архивных материалов российской прессы конца XIX- начала XX веков

Сегодня состоится открытие выставки архивных материалов российской прессы конца XIX - начала XX веков. По сообщению Екатеринбургской епархии, экспозиция «Милосердие в истории. Вклад Великой Княгини Елизаветы Федоровны в деятельность российского общества Красного креста» пройдёт в мультимедийном парке «Россия - Моя история. Свердловская область».

Откроют выставку директор музея Наталья Прошина и настоятель храма «Большой Златоуст» Виктор Явич. На экспозиции гости смогут увидеть архивные документы и редкие фотоснимки, которые были подготовленны Фондом«Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» при поддержке Международного комитета Красного Креста и института Всеобщей истории РАН.

Отмечается, что выставка приурочена к 150-летию Красного Креста, однако особое внимание уделяется Великой княгине Елизавете Фёдоровне, на веку которой были созданы дома трудолюбия, обители и больницы.

Напомним, что экспозиция уже побывала в Женеве, Вене, Братиславе и Москве.