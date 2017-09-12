Чиновникам на два года запретят закупать иностранную мебель

Запрет должен повысить конкурентоспособность отечественной мебели. Фото: Александр Зайцев

Государственным и муниципальным служащим на два года запретят закупать для своих нужд различную мебель иностранного производства. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Постановление «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» опубликовано на сайте Правительства РФ.

Согласно документу, запрет будет введён с 1 декабря 2017 до 1 декабря 2019 года. В перечень мебели и изделий из дерева, которые попадают под запрет, попали 30 позиций. Среди них — металлическая и деревянная мебель для офиса, кухонная мебель, мебель из дерева для предприятий торговли, матрасы и матрасные основы из деревянного или металлического каркаса, деревянная мебель для спальни различного назначения, диваны, софы и кушетки, обеденные столы и журнальные столики, а также прочие предметы обихода.

Исключения составляют товары произведённые в странах Евразийского экономического союза.

Отмечается, что постановление принято в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей. Ожидается что принятое решение позволит загрузить производственные мощности отечественных предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.