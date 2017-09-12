Анатолий Тарасов стал 59-м почётным гражданином Свердловской области

Анатолий Тарасов удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области». Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении Анатолию Тарасову звания «Почётный гражданин Свердловской области». Он стал 59-м человеком, удостоенным такого регионального звания.

«За особые заслуги в социально-экономической сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области», — говорится в тексте документа.

На получение почётного звания Анатолия Тарасова представило министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Напомним, в своё время он возглавлял именно это ведомтство.