Культура 12 сентября 2017, 17:05

В Екатеринбурге стартуют предварительные продажи билетов на «Матильду»

В Екатеринбурге стартует предварительные продажи билетов на «Матильду». Художественный фильм режиссёра Алексея Учителя привезут в столицу Урала.

Как рассказал радиостанции «Эхо Москвы» директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, «в прокат фильм выйдет только 25 октября, но уже в четверг стартуют предварительные продажи билетов».

Также Федяков отметил, что кинотеатр находится в режиме организации премьерного показа и он был бы рад, если сам режиссёр Алексей Учитель или кто-то из съёмочной группы смог лично представить фильм.

Напомним, что в Екатеринбурге 4 сентября произошёл поджог ККТ «Космос», инициатором которого стал противник фильма «Матильда».

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