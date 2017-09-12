В Екатеринбурге стартуют предварительные продажи билетов на «Матильду»

В Екатеринбурге стартует предварительные продажи билетов на «Матильду». Художественный фильм режиссёра Алексея Учителя привезут в столицу Урала.

Как рассказал радиостанции «Эхо Москвы» директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, «в прокат фильм выйдет только 25 октября, но уже в четверг стартуют предварительные продажи билетов».

Также Федяков отметил, что кинотеатр находится в режиме организации премьерного показа и он был бы рад, если сам режиссёр Алексей Учитель или кто-то из съёмочной группы смог лично представить фильм.

Напомним, что в Екатеринбурге 4 сентября произошёл поджог ККТ «Космос», инициатором которого стал противник фильма «Матильда».