Свердловские энергетики пригрозили должникам судами

Гарантирующий поставщик электроэнергии намерен обратиться в суд для взыскания компенсации с должников. В список неплательщиков вошли органы государственной власти, местного самоуправления и бюджетные учреждения.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», энергосбытовая компания начнёт применение норм положительной судебной практики о дополнительных мерах ответственности за неисполнение судебного акта Арбитражного суда.

«Право требования хозяйствующим субъектом компенсации, как дополнительных мер ответственности закреплено в ФЗ 368, ст. 332 АПК РФ. Исходя из норм права, гарантирующий поставщик может применить механизм получения компенсации к органам государственной власти, органам местного самоуправления, бюджетным организациям, банкам, должностным лицам и гражданам», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что заявление рассматривается судом в двухмесячный срок со дня его поступления. При этом присуждение компенсации не освобождает должника от выплаты ущерба по вынесенному ранее судебному решению.

Энергетики уже составили список потенциальных ответчиков из числа потребителей-должников . В него вошли администрация Волчанского округа, администрация Невьянского городского округа, ФГКУ «6 отряд ФПС по СО», Пелымская городская больница, Новолялинская районная больница и Белоярская ЦРБ.