Земства 12 сентября 2017, 17:47

По решению Евгения Куйвашева к деревне Анатольская скоро подтянут газопровод

Евгений Куйвашев и жители Горноуральского городского округа

Жители Горноуральского городского округа попросили Евгения Куйвашева построить газопровод. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения региональному кабинету министров в связи с запланированным строительством газопровода от деревни Анатольская до села Шиловка. Об этом шла речь в ходе встречи главы региона с представителями ветеранов из этой деревни.

Как сообщает областной департамент информполитики, протяжённость нового газопровода составит 16 км, а стоимость — около 80 млн рублей. В деревне Анатольская расположены 100 домов, а в селе Шиловка — 500. Их жители давно уже мечтают получить доступ к «голубому топливу».

— Когда мы сегодня приедем в деревню с новостью о том, что скоро у нас будет газ, нас там на руках будут носить, — сказал в ходе встречи с Евгением Куйвашевым, состоявшейся в Екатеринбурге.

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Областная газета Свердловской области

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