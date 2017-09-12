Спорт 12 сентября 2017, 18:59

Почти всё золото «Малахитовой ленты» осталось на Урале

В Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по эстетической и художественной гимнастике на Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». Почти все награды завоевали спортсменки со Среднего Урала.

В эстетической гимнастике, где в первую очередь ценятся грация и пластика, а не работа со спортивными снарядами, в трёх возрастных группах (10–12 лет, 12–14 лет и 14–16 лет) победила екатеринбургская команда «Калина». В самой старшей группе участниц (16 лет и старше) лучшей стала команда «Легенда» (Свердловская область).

В художественной гимнастике были разыграны четыре комплекта наград в личных упражнениях и семь — в командных. Екатеринбурженки София Юшкова, Зоя Белоногова и София Леонтьева победили в личных упражнениях в программах мастеров спорта, первого и второго разрядов соответственно, а Анна Соколова из Подмосковья стала лучшей в программе кандидатов в мастера спорта.

В групповых упражнениях все золотые награды оказались у гимнасток из Свердловской области. Команды екатеринбургского Училища олимпийского резерва №1 победили в программах мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого разряда. Команда спортшколы «Росток» (Екатеринбург) стала лучшей в программах по второму и первому юношескому разрядам. Девушки из команды города Лесного заняли первое место в упражнениях по третьему и второму юношескому разрядам.

  • Опубликовано в №169 от 13.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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