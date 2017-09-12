Экономика 12 сентября 2017, 19:24

На Урале стартовал проект по импортозамещению в агропромышленной сфере «Уральский картофель»

Пробирки с растениями.

В селекционно-семеноводческий центр завезены первые микрорастения. Фото: областной департамент информполитики

Свердловской области началась реализация проекта «Уральский картофель», который направлен на импортозамещение в сфере АПК. Как сообщает областной департамент информполитики, в селекционно-семеноводческий центр завезены первые микрорастения.

В данный момент, привезённые растения находятся в пробирках, их содержат в определённых тепловых и световых условиях. Также за ними внимательно следят учёные, проверяя на различные отклонения от сорта, вирусы и болезни.

Отмечается, что в селекционно-семеноводческийцентр было завезено четыре сорта европейских растений: Рэд Скарлет, Импала, Арроу, Ривьера. Однако, к 2019 году компания планирует ввести семеноводство 15-20 сортов картофеля. Примерно 60% — сорта собственной селекции и ещё 40% — сорта российской и зарубежной селекции.

«Предприятие создано для того, чтобы обеспечить семенами картофеля российской селекции отечественных производителей и уйти от европейских поставок, с которыми мы последнее время имеем большие проблемы: начиная от цены и заканчивая качеством. Мы ежегодно тратим на покупку европейских семян по сорок миллионов рублей», – рассказал директор ЗАО АПК «Белореченский» Александр Кожевников.

Стоит сказать, что селекционно-семеноводческий центр начал строиться в 2015 году при поддержке главы региона Евгения Куйвашева. На сегодняшний день, центр обладает всем необходимым для реализации проекта. Предполагается, что предприятие будет производить десять тысяч тонн элитных семян в год, обеспечивая тем самым потребность уральского округа и других регионов России.

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