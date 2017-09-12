Политика 12 сентября 2017, 20:02

Российское посольство в Германии возмущено оскорблением Владимира Путина

Пост в Twitter.

Посольство РФ в Германии обратило внимание на оскорбление Президента РФ. Фото: скрин со страницы посольства в Twitter.

Российское посольство в Германии возмущено публикацией немецкого журнала Focus, в которой увидело оскорбление Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в статье, посвящённой Ангеле Меркель, посольство РФ в Германии обратило внимание на следующий отрывок: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). 

​«Focus считает это провоцирующим. Разве? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно. Но что об этом скажет @RegSprecher», — говорится на страничке ведомства в Twitter.

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