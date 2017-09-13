В Свердловской области резко потеплеет до +21

Такая температура продержится с середины до конца нынешней недели. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с завтрашнего дня, 14 сентября, резко потеплеет до +16...+21. Такая температура продержится с середины до конца нынешней недели, до 18 сентября, об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Ожидается, что в конце рабочей недели будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь, на севере до умеренного. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

В ночь на 14 сентября столбик термометра опустится до +3...+8, а в четверг днём уже подскочит до +16...+21, на крайнем севере до +12.

В ночь на пятницу похолодает до +8...+13, днём в последний рабочий день воздух прогреется до +16...+21.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о возможном снеге в конце прошлой и начале нынешней недели. На севере Свердловской области даже выпал первый снег в минувшее воскресенье.