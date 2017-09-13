Общество 13 сентября 2017, 07:43

В Свердловской области резко потеплеет до +21

Ветки в саду, тепло осенью

Такая температура продержится с середины до конца нынешней недели. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с завтрашнего дня, 14 сентября, резко потеплеет до +16...+21. Такая температура продержится с середины до конца нынешней недели, до 18 сентября, об этом сообщает Уральский гидрометцентр. 

Ожидается, что в конце рабочей недели будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь, на севере до умеренного. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. 

В ночь на 14 сентября столбик термометра опустится до +3...+8, а в четверг днём уже подскочит до +16...+21, на крайнем севере до +12.

В ночь на пятницу похолодает до +8...+13, днём в последний рабочий день воздух прогреется до +16...+21.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о возможном снеге в конце прошлой и начале нынешней недели. На севере Свердловской области даже выпал первый снег в минувшее воскресенье. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (13 сентября)

Памятник, установленный на могиле Барбюса, — третий в мире по своей величине среди изделий из родонита. Автор фото неизвестен
На кладбище Пер-Лашез установили памятник, сделанный в Свердловске

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: