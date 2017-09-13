Общество 13 сентября 2017, 08:28

Россия направит стройматериалы в Сирию для восстановления инфраструктуры

Россия направит более четырёх тыс. тонн стройматериалов и строительную технику в Сирию для восстановления инфраструктуры освобождённых от террористов городов и сёл. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. 

Строительные технику и материалы доставят железнодорожным транспортом в порт Новороссийск, а затем переправят в Сирию. 

Отметим, Россия отправит более 40 единиц строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны) для восстановления инфраструктуры, свыше 2 тыс. тонн металлических труб для водопроводов и объектов жизнеобеспечения, сотни километров высоковольтных и оптико-волоконных проводов для возобновления электроснабжения и связи, стройматериалы для восстановления социальных объектов.

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Областная газета Свердловской области

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