Россия направит стройматериалы в Сирию для восстановления инфраструктуры

Россия направит более четырёх тыс. тонн стройматериалов и строительную технику в Сирию для восстановления инфраструктуры освобождённых от террористов городов и сёл. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Строительные технику и материалы доставят железнодорожным транспортом в порт Новороссийск, а затем переправят в Сирию.

Отметим, Россия отправит более 40 единиц строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны) для восстановления инфраструктуры, свыше 2 тыс. тонн металлических труб для водопроводов и объектов жизнеобеспечения, сотни километров высоковольтных и оптико-волоконных проводов для возобновления электроснабжения и связи, стройматериалы для восстановления социальных объектов.