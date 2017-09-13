"Аэрофлот" возобновил полёты на Кубу после пронёсшегося урагана "Ирма"

Мощнейший ураган "Ирма", фотография сделана из космоса. Фото: российский космонавт Сергей Рязанский

"Аэрофлот" возобновил полёты на Кубу после пронёсшегося по побережью страны урагана "Ирма". Авиасообщение между Москвой и Гаваной прерывалось из-за стихии с 9 сентября, пишет ТАСС.

Ожидается, что с 13 сентября вылеты на Кубу будут осуществляться по обычному расписанию.

Рейс SU 0150 прибыл в Гавану в 00:27 по уральскому времени. В Москву в 3:20 вылетели оттуда около 300 человек. Добавим, международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти возобновил работу во вторник в 21:00 по уральскому времени.

Напомним, в минувшие выходные мощнейший ураган в Атлантике "Ирма" пронёсся практически по всему северному побережью Кубы. В результате погибли около 10 человек, экономике страны нанесён серьёзный ущерб.