Корабль "Союз МС-06" с новым экипажем пристыковался к МКС. Фото: "Роскосмос"

Пилотируемый корабль "Союз МС-06" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту находятся российский космонавт Александр Мисуркин и двое американских астронавтов Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Продолжительность пребывания нового экипажа на орбите составит 167 суток. Члены команды проведут более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов. Планируется, что Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров (он прибудет на станцию в декабре) в ходе выхода в открытый космос в феврале 2018 года проведут эксперимент по поиску жизни на внешней поверхности орбитальной станции.

В 9:40 состоится открытие переходных люков, встреча экипажей (на борту МКС команду ждут российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт ЕКА Паоло Несполи) и первый телевизионный сеанс с Землёй.