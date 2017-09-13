Аналитики ОПЕК прогнозируют рост добычи нефти в России

Аналитики дали благоприятный прогноз на добычу нефти в России. Фото: Владимир Мартьянов

Аналитики организации стран-экспортёров нефти опубликовали сентябрьский доклад. В отчёте эксперты ОПЕК, среди прочего, прогнозируют рост добычи нефти в России.

Как сообщает «Российская газета», в целом, доклад организации благоприятен для всего рынка «чёрного золота». В ОПЕК уверены, что в этом году мировой спрос на нефть будет расти, в том числе, это скажется и на увеличении темпов нефтедобычи в России. Если в августе прогноз специалистов был на уровне 10 млн баррелей в сутки, то в сентябре эта цифра может составить 11,1 баррелей.

Кроме того, эксперты считают, что спрос на нефть среди стран-потребителей также возрастёт. По предварительным оценкам — на 280 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в июле объём добычи нефти в России составил 10,947 млн баррелей в сутки. Осенью 2016 года Россия присоединилась к соглашению об ограничении уровня добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке. По договору, наша страна обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей ежесуточно. С 1 июля соглашение было продлено до конца марта 2018 года.