Спорт 13 сентября 2017, 09:46

WADA закрыло допинговые дела в отношении 95 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые упоминаются в докладе Ричарда Макларена. Всего WADA пересмотрело дела 96 спортсменов, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний доклад, распространённый среди руководителей организации.

Согласно докладу, WADA в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил, имена спортсменов не озвучиваются. При этом отмечается, что закрытие дел может вызвать споры в спортивном мире.

Напомним, в прошлом году WADA обнародовало две части доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, обвиняющего российских спортсменов в употреблении запрещённых препараторов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжёлой атлетике, а также паралимпийская сборная в полном составе были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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Областная газета Свердловской области

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