В Свердловской области насчитали 26 тысяч потенциальных банкротов

Средний Урал на четвёртом месте по количеству потенциальных банкротов. Фото: Павел Ворожцов

Аналитики Объединенного кредитного бюро посчитали количество потенциальных банкротов в России. По данным экспертов ОКБ, на Среднем Урале в зону финансового риска попали около 26 тысяч заёмщиков.

Согласно опубликованным данным, Свердловская область занимает четвёртое место в списке регионов с наибольшим количеством потенциальных банкротов в абсолютном выражении. На первом месте — столичный регион, здесь насчитали 115 тыс. возможных банкротов. На второй строчке в рейтинге — Санкт-Петербург и Ленинградская область, где в зоне риска находятся 44 тыс. человек. Далее следует Краснодарский край — 29 тыс. человек. Замыкает пятёрку республика Башкортостан с 19 тысячами возможных банкротов.

Отметим, что самая высокая доля потенциальных банкротов зафиксирована в Еврейской АО – 3,8%, на Чукотке – 2,7%, в Магаданской области – 2,7%, Ингушетии – 2,6% и Ямало-Ненецком АО – 2,5%. Наименьший процент населения под угрозой банкротства зафиксирован в Дагестане, республиках Коми, Алтай и в Чечне – по 0,8%, а также в Белгородской области – 0,9%.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», за первое полугодие 2017 года в России насчитали около 660 тыс. потенциальных банкротов. Что составляет около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заёмщика около 1,75 млн руб. При этом, среднестатистический россиянин должен банкам порядка 190 тыс. руб.

Отметим, что подсчёты были сделаны на основе данных о 47 млн заёмщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится бюро. К потенциальным банкротам относятся граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве: имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.