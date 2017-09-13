Богатейшие люди мира разбогатели на 8,3 млрд долларов менее чем за сутки

Самые богатые люди планеты пополнили своё состояние на 8,3 млрд долларов. Фото: Алексей Кунилов

Самые богатые люди планеты пополнили своё состояние на 8,3 млрд долларов. Как сообщает Forbes, 8 богатейших людей мира разбогатели меньше чем за сутки.

На данный момент первенство в списке сохраняет основатель Microsoft Билл Гейтс, он стал богаче на 277 млн долларов, до 85,3 млрд долларов. Такому стремительному обогащению способствовал рост акций программного обеспечения на 1,05%, до 74,7 долларов за бумагу.

На втором месте, с отставанием от Гейтса на 2 млрд долларов, находится основатель интернет-ретейлера Джефф Безос. Он увеличил состояние до 83,3 млрд долларов, благодаря акциям Amazon, которые с утра прибавили в цене на 1,25% (977,9 долларов за штуку).

Заключает тройку лидеров испанский магнат, владелец бренда Zara Амансио Ортега, который не так давно занимал лидирующую позицию в рейтинге Forbes. Он больше всех приумножил своё имущество, прибавив за день 2,2 млрд долларов до 82,2 млрд долларов.