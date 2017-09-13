Прокуратура заставила «УралДорСтрой» выплатить 1,5 миллиона рублей сотрудникам

Взыскивать зарплату пришлось через суд. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижней Туре после вмешательства прокуратуры «УралДорСтрой» погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками. Взыскивать долги пришлось через суд.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, за июнь 2017 года предприятие задолжало 57 работникам более 1,5 млн рублей. Генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме тго, в отношении руководителя было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Прокуратура пристально следила за ходом развития событий: в надзорном ведомстве регулярно проводились совещания с участием генерального директора компании, изучался график погашения задолженности. Благодаря прокуратуре задолженность по зарплате перед работниками предприятия на сумму более 1,5 млн. рублей полностью погашена.