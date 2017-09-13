Исполнительный директор УК в Североуральске предстанет перед судом

За невыплату 67 сотрудникам заработной платы на общую сумму порядка 1,3 млн рублей и мошенничество в Североуральске судят исполнительного директора управляющей компании "Веста", сообщается на сайте следственного отдела по городу Североуральску. Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего руководителя завершено и направлено в городской суд, автомобили и денежные средства фигуранта на настоящий момент арестованы.

Также сообщается, что директор не только не пошёл на контакт со следствием, но и не отвечал на телефонные звонки, не являлся по повесткам и не признавал вину.

Как сообщают правозащитники, при имеющейся возможности выплачивать денежные средства, с марта по май 2016 года работники оставались без средств к существованию. Кроме того, в 2014 году, будучи руководителем УК, обвиняемый дал своим подчинённым указание направить в суд иск о взыскании задолженности с одного из местных жителей несмотря на то, что таковая отсутствовала. Сведения, которые УК представила суду, сообщили о несуществующих обстоятельствах, вследствие чего решение было вынесено в пользу компании, а с жителя было взыскано более 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Североуральске это не первый подобный случай. Также следственный комитет расследовал уголовные дела о невыплатах зарплаты работникам ООО «Орион» и МУПа «Кедр». Тогда были приняты меры в том числе и по возмещению работодателями ущерба рабочим.