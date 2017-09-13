В Екатеринбурге дешевеют гаражи, но дорожают места в паркингах

В Екатеринбурге падает спрос на такие неблагоустроенные гаражи. Фото: Павел Ворожцов

За последний год (с начала сентября 2016 по начало сентября 2017 года) средняя цена гаража в Екатеринбурге снизилась на 3%. Однако одновременно места в паркингах подорожали на 6%.

Как сообщают эксперты портала N1.RU, средняя цена гаража в столице Урала сегодня равна 483 тыс. рублей, а одно место в паркинге продают в среднем за 595 тыс. рублей. Это значит, что екатеринбуржцы активно покупают места в максимально благоустроенных паркингах, но одновременно теряют интерес к приобретению капитальных гаражей, где вся имеющаяся инфраструктура чаще всего ограничена только электричеством.

Наибольшее количество гаражей и паркингов сейчас продаётся в центре города. На него приходится 12,3% выставленных на продажу капитальных гаражей и 27,1% мест в паркингах.

— Первая десятка районов с самым большим числом продающихся гаражей и парковок почти совпадает с перечнем районов, в которых сейчас выставлено на продажу наибольшее количество квартир, — прокомментировала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.