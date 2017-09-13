Общество 13 сентября 2017, 11:12

Поезд Новосибирск - Адлер задержался в Екатеринбурге на 25 минут из-за забытого фонарика

Поезд

Перед отправлением поезда Екатеринбург — Адлер, один из пассажиров заметил подозрительный предмет на колёсной паре. Фото: Алексей Кунилов

Утренний переполох на Железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошёл из-за забытого фонарика. Панику поднял один из пассажиров.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, появившаяся в СМИ информация об эвакуации поезда Адлер — Новосибирск на станции Екатеринбург-Пассажирский не совсем соответствует действительности. На самом деле речь шла всего об одном вагоне.

«Перед отправлением поезда Екатеринбург — Адлер, один из пассажиров заметил подозрительный предмет на колёсной паре. Сразу было очевидно, что это фонарик. Однако, по правилам, были предприняты соответствующие меры безопасности. Пассажиров данного вагона перевели в соседние, а место происшествия осмотрено. Как и ожидалось, это был фонарик, который скорее всего забыл обходчик во время осмотра состава», - рассказал собеседник издания.

Отметим, что время стояния поезда сообщением Новосибирск — Адлер в Екатеринбурге составляет 30 минут. По словам очевидцев, полицейские появились в вагоне буквально за 5 минут до отравления. Из-за инцидента, состав провёл на станции на 25 минут больше положенного. На данный момент он уже отправился дальше по маршруту следования.

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Областная газета Свердловской области

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