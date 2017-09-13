Специалист по детскому воспитанию обязан владеть основами педагогики и психологии, а также уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. Фото: Александр Исаков

В России разработан проект профстандарта для нянь. Как сообщают «Известия», уже в этом месяце проект поступит в Министерство труда и социальной защиты РФ. После утверждения стандарта, няни будут обязаны пройти 120-140-часовой курс обучение.

Отмечается, что по инициативе правительства России был создан профстандарт для детсадовских помощников воспитателей и частных нянь. Документ предполагает, что специалист по детскому воспитанию обязан владеть основами педагогики и психологии, а также уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

Специалисты считают, что на данный момент, чтобы работать няней достаточно окончить среднюю школу и иметь санитарную книжку. Поэтому в предлагаемом документе указано, что специалист работающий с детьми должен пройти профессиональное обучение, которое будет подтверждено сертификатом. В первую очередь, стандарт был разработан для родителей, чтобы те смогли своевременно оценить компетентность специалиста.

Важно отметить, что на данный момент программы обучения для специалистов по присмотру и уходу за детьми не существует. Их только предстоит разработать после утверждения профессионального стандарта Минтрудом РФ.