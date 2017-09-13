В России опять подешевели самые необходимые продукты

Цены на продукты снижаются второй месяц подряд. Фото: Алексей Кунилов

В России продолжает падать цена на минимальный набор продуктов питания. К такому выводу пришёл Росстат после исследований динамики цен в августе текущего года.

Напомним, минимальный набор продуктов включает в себя хлеб, овощи и фрукты, картофель, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, масло, кондитерские изделия, соль, сахар, чай и специи — всего 33 наименования. В августе в 72 субъектах РФ (кроме автономных кругов, входящих в состав области) цены на него снизились на 5,6% по сравнению с июлем (с учётом роста на 4,1% с начала года). Между тем, в июле он уже стоил дешевле на 3,9% меньше, чем в июне.

Сейчас стоимость набора составляет 3839,9 рубля. Особое удешевление отмечено у овощей и фруктов — так, например, одна только белокочанная капуста стала стоить меньше на 42,6%. Также отмечено снижение цен на гречневую крупу, мясо птицы, пшеничную муку, шоколад, кофе, чёрный пакетированный чай, молоко, хлопья из злаков и сельдь.

Деликатесы и десерты, напротив, немного подорожали: на 0,5-1,1% выросла цена за рыб семейства лососевых и их икру, живую рыбу, варенье, джем, повидло, мороженое и мёд.