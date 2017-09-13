В Екатеринбурге на месяц закрылось движение по Белореченской

Движение по Белореченской ограничено до 15 октября.

В Екатеринбурге на месяц перекрыли улицу Белореченская. Движение автотранспорта будет ограничено до 15 октября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытие коснётся нечётной стороны улицы Белореченской на участке от Шаумяна до Посадской. 12 сентября специалисты «Строительной компании «Строй-Проект» начали демонтаж неэксплуатируемой теплотрассы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», также с 12 до 15 сентября в связи с ремонтом на сетях будет закрыто движение по улице Кировградской в районе дома № 55б.

Также, напоминаем, что до 10 октября в центре Екатеринбурга закрыто движение по чётной стороне проспекта Ленина на участке от Вайнера до 8 Марта.