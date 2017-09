В ТОП-10 музыкальных хитов Екатеринбурга вошли только три русскоязычные песни. Фото: Александр Исаков

Яндекс.Музыка определила ТОП-10 музыкальных треков этого лета. Выявлены самые популярные мелодии в Екатеринбурге.

Список музыкальных лидеров в Екатеринбурге, в целом совпадает с общероссийским, с одним лишь отличием, трек «Believer» в первом случае занял десятую позицию, а в топе по России песня разместилась на седьмой строчке.

Отмечается, что при подсчёте учитывались прослушивания с сайта Яндекс.Музыка и приложения Яндекс.Радио. Аудитория этих сервисов ежемесячно превышает 20 млн человек.

Выяснилось, что в ТОП-10 музыкальных хитов Екатеринбурга вошли только три русскоязычные песни.

На первом месте рейтинга оказался трек «Shape of You» исполнителя Ed Sheeran, на втором «Despacito» (Daddy Yankee, Luis Fonsi), на третьей позиции «Way Down We Go» (Kaleo), с четвёртого по шестое место заняли русские хиты «По волнам» (Burito), «Неделимы» (Artik & Asti) и «Случайная» (LOBODA).

Также в список вошли «Be Mine» (Ofenbach), «Attention» (Charlie Puth), «No Lie» (Dua Lipa, Sean Paul). И завершает список музыкальтый трек «Believer» (Imagine Dragons).