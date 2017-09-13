Спорт 13 сентября 2017, 11:58

Билеты на ЧМ-2018 поступят в продажу 14 сентября

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о скором старте продаж основных билетов на матчи чемпионата мира, который пройдёт летом 2018 года в России. Первый этап продаж начнётся уже 14 сентября.

На официальном сайте ФИФА любой желающий сможет заказать билет на матчи группового этапа и плей-офф. Если количество заявок на приобретение билетов будет превышать количество самих билетов, то ФИФА проведёт "слепую" жеребьёвку, по итогам которой самые удачливые болельщики получат право посетить матч чемпионата мира по футболу.

Напомним, что минимальная цена билета на матчи группового турнира (за исключением матча-открытия) составляет 1280 рублей. Подробнее о ценах на билеты вы можете узнать здесь.

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Областная газета Свердловской области

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