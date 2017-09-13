Лишь 12% детей в России абсолютно здоровы

Более половины школьников страдают хроническими заболеваниями. Фото: Алексей Кунилов

В России только 12% детей абсолютно здоровы. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников страдают хроническими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что за последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических болезней – в два раза.

В сообщении также говорится о том, что в этом году государством закуплено около 58,5 млн доз вакцин против гриппа, среди которых 17,8 млн доз рассчитаны для иммунизации детей. Прививки уже поставили более 8,2 млн россиян, в том числе 1,6 млн детей.