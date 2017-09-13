ЭКСПО в Казахстане: Астана развивается, Екатеринбург перенимает опыт

ЭКСПО дало Астане толчок к развитию. Фото: Елизавета Мурашова

Журналисты «Областной газеты» побывали в Астане и оценили масштабы Международной специализированной выставки.

В Казахстане 10 сентября завершилась выставка «ЭКСПО-2017». Благодаря этому проекту столица страны получила обновлённые аэропорт и вокзал, более 20 новых гостиниц и рост объёмов продукции малого и среднего бизнеса. За 3 месяца работы Международной специализированной выставки её посетили свыше 4 миллионов человек. ЭКСПО — это тематический парк с изобилием развлекательных мест. В его центре — гигантский восьмиуровневый шар «Нур-Алем» диаметром 80 метров, в котором располагался павильон Казахстана. Вокруг сферы расположены 14 зданий — это международные павильоны, в каждом из которых размещались по четыре-пять стран. Каждая страна по-своему раскрывала основную тему ЭКСПО — «Энергия будущего».

— Астана — город очень большой. С отличными дорогами, монументальными зданиями, огромным количеством достопримечательностей. Чего стоят только монумент «Астана-Байтерек» — внушительная 97-метровая стела, увенчанная позолоченным шаром диаметром 22 метра, главная мечеть Астаны «Хазрет Султан» или гигантский Национальный музей Республики Казахстан. Для Казахстана Россия всегда была и остаётся одним из ближайших стратегических партнёров и союзников. В Казахстане уважают русских, чтят их язык и культуру — по-русски говорит абсолютное большинство граждан республики, — рассказал обозреватель «Областной газеты» Андрей Каща, лично побывавший на ЭКСПО в Казахстане.

Читайте подробный материал о проведении ЭКСПО в Казахстане в свежем номере «Областной газеты».