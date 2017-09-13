IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства может получить статус губернаторской программы

В Екатеринбурге стартовала IV Уральская международная индустриальная биеннале современного искусства. Фото: областной департамент информполитики

Сейчас проходит процедуру согласования проект указа губернатора Свердловской области «О придании статуса губернаторской программы мероприятиям IV Уральской международной индустриальной биеннале современного искусства». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним это мероприятие стартовало сегодня. Экспозиция разместилась на площади свыше 10 тыс. кв м. В её создании приняли участие 60 художников и творческих объединений из разных стран мира.

— То, что представлено в рамках Уральской биеннале — это, как минимум, интересно, порою это вызывает чувства гордости за то, что у нас в области происходят самые разные культурные события и спектр их очень широк. Биеннале — это один полюс, академическое искусство – другой. Когда есть оба полюса, сфера культуры может называться нормальной, — подчеркнул вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.