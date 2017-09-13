Культура 13 сентября 2017, 12:32

Музей истории Екатеринбурга выиграл конкурс фонда Владимира Потанина

Директор музея Сергей Каменский.

Мы опять сорвали банк Фонда В. Потанина! Фото: Петр Кабанов

Музей истории Екатеринбурга выиграл конкурс фонда В. Потанина. Как сообщил директор музея Сергей Каменский на своей страничке в Facebook, «Мы опять сорвали банк!»

На конкурсе «Музейный десант», Екатеринбургский музей получил право сразу на три стажировки, обойдя другие регионы России.

«Успех победы не только в нашей талантливости, но и трудолюбии. Ещё до выигрыша мы уже были впереди всех — наш музей стал лидером по количеству заявок — их было семь и все они прошли в полуфинал» — написал в своём аккаунте Сергей Каменский.

Напомним, что конкурс «Музейный десант» направлена на стимулирование обмена профессиональными знаниями и сотрудничество в сферах культуры, образования и искусства, а также на обеспечение доступа сотрудников музеев к лучшему российскому и международному опыту.

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Областная газета Свердловской области

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