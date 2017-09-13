В 2017 году объём интернет-торговли в России увеличился на 22%

Популярность Почты России как доставочной службы продолжает расти. Фото: пресс-служба Почты России

В первом полугодии 2017 года объём интернет-торговли в России увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Почты России со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

Общий объём посылочного рынка составил 498 млрд рублей — и по прогнозам, до конца года он увеличится более, чем в 2 раза, достигнув 1150 млрд рублей.

При этом, согласно статистике, большинство товаров пересылается Почтой России: этот способ доставки в 2017 году выбрали 67,5% россиян (в 2016 году — 63%), а за первое полугодие Почта России обработала 147,6 млн почтовых отправлений. На сегодняшний день компания обеспечивает более 18% оборота цифровой экономики.