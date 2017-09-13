FIS одобрила новую ветрозащиту на трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле

На трамплинном комплексе «Аист» смонтирована новая ветрозащита. Фото: областной департамент информполитики

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выдала положительное заключение на новую ветрозащиту, установленную на трамплинах К-90 и К-120 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, именно отсутствие такого оборудования на трамплинном комплексе «Аист» год назад стало причиной отмены в Нижнем Тагиле этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Теперь, когда эта проблема решена, у свердловчан появилась надежда принять те же соревнования в сезоне 2017-2018 годов. Предполагается, что вопрос об окончательном утверждении Нижнего Тагила как места проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин будет рассмотрен 3-7 октября в Швейцарии на очередном заседании FIS.