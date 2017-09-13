Студент из Екатеринбурга взял золото на международном турнире по дзюдо

Вкус победы для Фуада был сладким вдвойне: ведь в финале он поборол спортсмена, которому ранее проиграл на первенстве России. Фото: пресс-служба УрФУ

Студент УрФУ Фуад Хаспладов стал победителем международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Эти соревнования проводятся ежегодно при содействии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, турнир проходил во Владивостоке среди юниоров до 21 года. Фуад Хаспладов был единственным представителем Свердловской области и сражался за победу с лучшими молодыми дзюдоистами России, Японии и Монголии. В финале ему предстояло побороть россиянина Арама Григоряна, которому он ранее проиграл на первенстве России — и спортсмен это сделал.

«Турнир был сложным. Можно сказать — заключительное выступление в составе сборной России в качестве юниора», - делится впечатлениями Фуад. Теперь он переходит в другую возрастную группу, к спортсменам 21-23 лет, и уже 15 сентября отправится в Нальчик на чемпионат России. Там пройдут отборочные соревнования в сборную страны.