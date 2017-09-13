На Среднем Урале беспечный директор летнего лагеря сорвал отдых детей

Детям пришлось прервать отдых в лагере. Фото: пресс-служба УФССП

В Свердловской области директор летнего лагеря «Салют» получил уголовное наказание за небезопасный детский отдых. Загородные каникулы пришлось прервать раньше срока.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, плановая проверка в летнем оздоровительном учреждении «Салют» в селе Исетском Каменского района выявила многочисленные нарушения. В частности, не была оборудована площадка с контейнерами для сбора бытовых и пищевых отходов в хозяйственной зоне, не производилась очистка хозяйственно-бытовых сточных вод, а пищеблок не соответствовал требованиям СанПиН.

По результатам выявленных нарушений лагерь решили закрыть на 30 суток до устранения недочётов. Однако директор базы отдыха проигнорировал решение надзорного органа и предупреждения судебных приставов.

По факту злостного неисполнения решения суда в СУ СКР в отношении руководителя учреждения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ещё одно дело возбудили в управлении судебных приставов.

Сразу после возбуждения уголовного дела деятельность детского лагеря была приостановлена, а несовершеннолетние дети вывезены из лагеря и возвращены в семьи. Таким образом, запланированный отдых детей в каникулы был нарушен из-за с неспособности руководства летнего оздоровительного учреждения обеспечить чистоту и санитарный порядок.

Каменским районным судом Свердловской области в отношении директора лагеря вынесен обвинительный приговор в виде уголовного штрафа.