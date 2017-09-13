Сегодня в Екатеринбурге стартовал второй Фестиваль современной еврейской культуры

Сегодня в Екатеринбурге стартовал второй Фестиваль современной еврейской культуры. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, фестиваль пройдёт с 13 по 17 сентября.

Уникальный для региона социально-культурный проект представит гостям всё разнообразие современной еврейской культуры. За время фестиваля жители города смогут увидеть выставки и фотовыставки, побывать на лекциях, литературных чтениях и концертах, а также принять участие в мастер-классах.

Главенствующая задача фестиваля – показать значимость развития современного еврейского сообщества Екатеринбурга как части многокультурного российского общества, дополняя тем самым культурную атмосферу самого города.

Уже сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) состоится открытие выставки «Израильские сны» – печатная графика Маши Орлович. На экспозиции будут представлены гравюры, выполненные в техниках офорта, монотипии и оверлэппинга (тиснение).

Также в «Тед кафе» (ул. Сибирский тракт, 57) откроется фотовыставка «Синагоги мира» – снимки со всего мира, представляющие новые и старые синагоги, как они выглядят в современном мире, что они значат для евреев во всем мире.